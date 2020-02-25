Боксера Сергея Ковалева арестовали в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе вновь оказался в центре скандала.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gene Blevins, /Javier Rojas/Pi, /Brittany Murray
Полиция Лос-Анджелеса арестовала экс-чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева, сообщает издание TMZ Sports. Сотрудник калифорнийского патруля предположил, что россиянин вел машину в нетрезвом виде. Спортсмена довезли до ближайшего участка. Утром его отпустили под подписку о невыезде.
Это не первый скандал Ковалева в США. До сих пор продолжается судебное дело по обвинениям против него американской модели и актрисы Джейми Фронтц. По ее словам, в 2018 году во время открытия нового боксерского зала в калифорнийском городе Биг-Бэр россиянин приставал к ней и преследовал до дома, где избил после отказа от секса. В результате потерпевшая заработала сотрясение мозга, сломанный нос, смещение шейного диска и другие повреждения.
Девушка подала уже несколько исков против спортсмена. Если его вина будет доказана, Сергею грозит до четырех лет тюрьмы.
Ковалев стал первым и единственным россиянином, признанным боксером года по версии журнала The Ring. В его активе 34 победы, 29 из которых нокаутом, и одна ничья. В ноябре прошлого года спортсмен проиграл мексиканцу Саулю Альваресу, не сумев защитить титул чемпиона мира WBO в весовой категории до 79,38 килограммов.
Ранее 5-tv.ru писал, что победивший Субриэля Матиаса российский боксер Петрос Ананян посвятил этот бой погибшему по вине пуэрториканца коллеге Максиму Дадашеву.
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