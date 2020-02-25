Сергей Шойгу выразил соболезнования семье последнего маршала СССР Язова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования семье последнего маршала СССР Дмитрия Язова в связи с его кончиной. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне», — подчеркнул в своем обращении Шойгу.

Министр добавил, что Язов «был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну». Кроме того, Шойгу особо отметил особый вклад маршала в укрепление обороноспособности государства и борьбе с фальсификацией отечественной истории.

«Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу», — заявил глава Минобороны.

Маршал СССР, герой Великой Отечественной войны, министр обороны Советского союза и участник ГКЧП Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни 25 февраля 2020 года. Его похоронят 28 февраля на мемориальном кладбище в Мытищах.