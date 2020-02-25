«Это про Машу? Сил вам»: Высоцкая написала о жизни в ожидании

Трогательный пост посвятила детям Юлия Высоцкая. Телеведущая выложила в Instagram снимок с 17-летним сыном Петром. С недавнего времени звезда показывает наследника от режиссера Андрея Кончаловского. На этот раз она запечатлела юношу стоящим под окном, подобно Ромео. Но не со шпагой, а со смартфоном. В гаджете, судя по кадру, проходит и его общение с предполагаемой возлюбленной. Вряд ли она обитает в обшарпанном доме, возле которого стоит парень.

«Всем, кто дождался своего часа сегодня — салют. Продолжающим жить в ожидании — терпения», — написала под фото Высоцкая.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Одни подписчики решили, что таким образом мама отреагировала на два вероятных исхода свидания — удачный и неудачный. Другие решили, что второе предложение посвящено не сыну, а самой себе и супругу. В 2013 году их совместная дочь Мария попала в ДТП и получила тяжелую травму головы. С тех пор она находится на реабилитации в подмосковной клинике.

Фанаты Высоцкой переживают за ее наследницу, но родители не делятся комментариями о ее здоровье. Очередные предположения подписчиков по случаю публикации фото с Петром Юлия оставила без объяснений.

«Это про Машу? Сил вам»;

«Вся жизнь — зал ожидания. Однажды сбылось, была радость, а потом опять ожидание, и так по кругу»;

«Боже, Юлия, как хорошо, что детки появляются в ленте», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Высоцкая вышла на прогулку в дутой куртке и массивных ботинках.