«Это про Машу? Сил вам»: Высоцкая написала о жизни в ожидании
Телеведущая поделилась снимком юного сына и намекнула на лечение дочери.
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Фото, видео: Instagram @juliavysotskayaofficial
Трогательный пост посвятила детям Юлия Высоцкая. Телеведущая выложила в Instagram снимок с 17-летним сыном Петром. С недавнего времени звезда показывает наследника от режиссера Андрея Кончаловского. На этот раз она запечатлела юношу стоящим под окном, подобно Ромео. Но не со шпагой, а со смартфоном. В гаджете, судя по кадру, проходит и его общение с предполагаемой возлюбленной. Вряд ли она обитает в обшарпанном доме, возле которого стоит парень.
«Всем, кто дождался своего часа сегодня — салют. Продолжающим жить в ожидании — терпения», — написала под фото Высоцкая.
Одни подписчики решили, что таким образом мама отреагировала на два вероятных исхода свидания — удачный и неудачный. Другие решили, что второе предложение посвящено не сыну, а самой себе и супругу. В 2013 году их совместная дочь Мария попала в ДТП и получила тяжелую травму головы. С тех пор она находится на реабилитации в подмосковной клинике.
Фанаты Высоцкой переживают за ее наследницу, но родители не делятся комментариями о ее здоровье. Очередные предположения подписчиков по случаю публикации фото с Петром Юлия оставила без объяснений.
«Это про Машу? Сил вам»;
«Вся жизнь — зал ожидания. Однажды сбылось, была радость, а потом опять ожидание, и так по кругу»;
«Боже, Юлия, как хорошо, что детки появляются в ленте», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Высоцкая вышла на прогулку в дутой куртке и массивных ботинках.
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