В Сети опубликована третья серия проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». В этой части президент рассказывает о нацпроектах. О том, как непросто было начинать их выполнять.

Люди должны были сразу почувствовать изменения в лучшую сторону в разных сферах. Из 38 задач, которые ставились на 2019-й, — 26 исполнено. К примеру, по расселению из аварийного жилья, сделали в разы больше, чем планировали. В стране увеличилась продолжительность жизни, снизилась смертность.

«Мне нужно не „ура“. Мне нужно, чтобы страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом. Я, когда приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, аэропорт, куда я приезжал, когда он строился, — другая история совсем. Смотрю этот университет федеральный, там целый город построен, это все мне очень приятно видеть. И как Сочи развивается. Но это точечный результат, а нам нужно достичь результатов по широкому фронту, и здесь недостаточно осуществлять точечные проекты», — заявил глава государства.

К нацпроектам, как подчеркнул Владимир Путин, применили механизмы, каких раньше не было. Каждый из нацпроектов сегодня в зоне чьей-то персональной ответственности. Поэтому и вопросы решаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент лично контролирует каждого чиновника, занимающегося осуществлением поставленных задач, держа их всех в напряжении.