«Не узнать, только по глазам»: Чулпан Хаматова взволновала фанатов лысой головой
Ассистентка актрисы прокомментировала новый образ звезды.
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Фото, видео: Instagram @lizavetabo, @chulpanofficial, 5-tv.ru
В сети появилось фото Чулпан Хаматовой с абсолютно лысой головой. Таким снимком поделилась ее коллега по сцене Елизавета Боярская на своей странице в Instagram. Некоторые поклонники были сильно шокированы и засыпали звезду вопросами о причинах потери волос у артистки.
«Чулпан не узнать, только по глазам»;
«У Чулпан „парик“ или реально побрилась?»;
«Боже! Надеюсь Чулпан здорова! Храни вас бог! Коснулась онкология и знаю, как блестит голова после химии», — написали подписчики.
Выяснилось, что повода для паники нет: такой образ Чулпан приняла для игры в спектакле «Иванов» по пьесе Антона Чехова. Актриса исполняет роль тяжело больной жены главного героя, которого играет Евгений Миронов. Информацию о том, что актриса здорова и это всего лишь образ для сцены подтвердила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ассистентка Чулпан Хаматовой Юлия.
«Это грим», — заявила она.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боярская облачилась в уютный розовый свитер.
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