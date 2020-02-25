«Не узнать, только по глазам»: Чулпан Хаматова взволновала фанатов лысой головой

В сети появилось фото Чулпан Хаматовой с абсолютно лысой головой. Таким снимком поделилась ее коллега по сцене Елизавета Боярская на своей странице в Instagram. Некоторые поклонники были сильно шокированы и засыпали звезду вопросами о причинах потери волос у артистки.

Instagram @lizavetabo

«Чулпан не узнать, только по глазам»;

«У Чулпан „парик“ или реально побрилась?»;

«Боже! Надеюсь Чулпан здорова! Храни вас бог! Коснулась онкология и знаю, как блестит голова после химии», — написали подписчики.

Выяснилось, что повода для паники нет: такой образ Чулпан приняла для игры в спектакле «Иванов» по пьесе Антона Чехова. Актриса исполняет роль тяжело больной жены главного героя, которого играет Евгений Миронов. Информацию о том, что актриса здорова и это всего лишь образ для сцены подтвердила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ассистентка Чулпан Хаматовой Юлия.

«Это грим», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боярская облачилась в уютный розовый свитер.