Певица Ани Лорак выложила фото в экстравагантном платье на фоне заката на берегу моря. Снимок она сопроводила хэштегом «А я бы летала», очевидно, предваряя скорый выход клипа на эту песню и подогревая интерес публики.

На фото Лорак одета в короткое облегающее платье с массивным поясом, отделанное наподобие овчины. Оригинальный крой ее одеяния создает образ дикой островитянки.

Instagram @anilorak

Пользователи обсудили в комментариях необычный наряд певицы, сравнив ее в этом облачении с кокосом, и буквально взмолились о том, чтобы она раскрыла дату премьеры клипа.

«Кокосик»;

«Интересный наряд»;

«Какое платье! Каролина, Вы Фея музыки, любви и добра»;

«Красотка! Этот образ уже стал любимым. С нетерпением жду премьеру клипа!»;

«Какое фото. Как всегда сияете. Мы очень ждем премьеру, дорогая!» — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак озадачила фанатов вопросом, какое фото лучше — черно-белое или в цвете. Она выложила снимок в длинном обтягивающем платье с массивными цепями вместо бретелей.