«Кокосик» — Ани Лорак выложила фото в необычном платье
Поклонники певицы упрашивают диву раскрыть дату премьеры клипа.
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Фото, видео: Instagram @anilorak
Певица Ани Лорак выложила фото в экстравагантном платье на фоне заката на берегу моря. Снимок она сопроводила хэштегом «А я бы летала», очевидно, предваряя скорый выход клипа на эту песню и подогревая интерес публики.
На фото Лорак одета в короткое облегающее платье с массивным поясом, отделанное наподобие овчины. Оригинальный крой ее одеяния создает образ дикой островитянки.
Пользователи обсудили в комментариях необычный наряд певицы, сравнив ее в этом облачении с кокосом, и буквально взмолились о том, чтобы она раскрыла дату премьеры клипа.
«Кокосик»;
«Интересный наряд»;
«Какое платье! Каролина, Вы Фея музыки, любви и добра»;
«Красотка! Этот образ уже стал любимым. С нетерпением жду премьеру клипа!»;
«Какое фото. Как всегда сияете. Мы очень ждем премьеру, дорогая!» — писали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ани Лорак озадачила фанатов вопросом, какое фото лучше — черно-белое или в цвете. Она выложила снимок в длинном обтягивающем платье с массивными цепями вместо бретелей.
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