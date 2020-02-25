«Мадам Сафари!» — Дарья Повереннова впечатлила петербуржцев леопардовым бюстье
Актриса выложила снимок с гастрольного тура спектакля «На посадку».
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Фото, видео: Instagram @dpoverennova
Дарья Повереннова совсем не стесняется возраста. 47-летняя актриса открыто говорит и о несовершенствах тела, и о проблемах со здоровьем. Однако всячески поддерживает себя в тонусе: занимается в спортзале, выходит на пробежки, следит за питанием и состоянием кожи. Наглядное подтверждение тому — свежие снимки артистки.
Так, например, Повереннова выложила в Instagram фото из Санкт-Петербурга, куда приехала со спектаклем «На посадку». На кадре артистка позирует в образе героини из пьесы Островского «На всякого мудреца…» Клеопатры Львовны: в ярко-розовой юбке, шикарном леопардовом бюстье и шляпке в тон костюма. Поклонники пришли в восторг от потрясающей фигуры Дарьи и ее дерзкого одеяния.
«Ох, какая мадам! Огонь!»
«Дарья, ну прям Мадам Сафари!»
«Какая фигура! Богиня!»
«Была на спектакле… Вы шикарны!» — отметили фанаты в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем Дарья Повереннова ответила на пост Собчак о женщинах бальзаковского возраста.
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