«Очень красиво»: Валерия в платье с глубоким декольте восхитила Анну Нетребко

Певица Валерия удивила поклонников сценическим нарядом, в котором появилась в Кремлевском дворце. Для выступления на сцене звезда облачилась в черное платье в пол с золотыми полосками. Наряд с рукавами-колокольчиками и эффектным глубоким декольте подчеркнул стройную фигуру артистки. Изящный образ дополнили прямые волосы и яркий макияж с акцентом на губы. Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

«Продолжаю и дальше линию „нескромности“. Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, — „Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком ‚откровенном‘ костюме?“» — написала певица.

Роскошное платье привлекло не только внимание публики, но и оперной певицы Анны Нетребко, которая написала комплимент в адрес артистки.

«Очень красиво», — прокомментировала звезда.

Instagram @valeriya

Пользователи сети заметили с укором, что платье для Кремля смотрится неуместно и слишком откровенно, но преданные фанаты заступились за звезду.

«Мне кажется, хоть с хорошей фигурой, хоть с „нехорошей“ фигурой, в кремлевском свой этикет, особый. Его и надо придерживаться»;

«Очень торжественно, ничего не скромного. Вырез не показывает лишнего»;

«Можно конечно! У Вас прекрасная фигура и наряд с таким красивым декольте лишь подчеркнет всю красоту»;

«Достойное платье! У Вас роскошный наряд!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин резко высказался о Кате Гордон, раскритиковавшей Валерию.