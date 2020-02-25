«Очень красиво»: Валерия в платье с глубоким декольте восхитила Анну Нетребко
Знаменитость показала наряд, в котором выступила в Кремле.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Фото, видео: Instagram @valeriya
Певица Валерия удивила поклонников сценическим нарядом, в котором появилась в Кремлевском дворце. Для выступления на сцене звезда облачилась в черное платье в пол с золотыми полосками. Наряд с рукавами-колокольчиками и эффектным глубоким декольте подчеркнул стройную фигуру артистки. Изящный образ дополнили прямые волосы и яркий макияж с акцентом на губы. Фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
«Продолжаю и дальше линию „нескромности“. Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, — „Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком ‚откровенном‘ костюме?“» — написала певица.
Роскошное платье привлекло не только внимание публики, но и оперной певицы Анны Нетребко, которая написала комплимент в адрес артистки.
«Очень красиво», — прокомментировала звезда.
Пользователи сети заметили с укором, что платье для Кремля смотрится неуместно и слишком откровенно, но преданные фанаты заступились за звезду.
«Мне кажется, хоть с хорошей фигурой, хоть с „нехорошей“ фигурой, в кремлевском свой этикет, особый. Его и надо придерживаться»;
«Очень торжественно, ничего не скромного. Вырез не показывает лишнего»;
«Можно конечно! У Вас прекрасная фигура и наряд с таким красивым декольте лишь подчеркнет всю красоту»;
«Достойное платье! У Вас роскошный наряд!» — отметили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин резко высказался о Кате Гордон, раскритиковавшей Валерию.
Нашли ошибку?