Школьный автобус съехал через встречку в кювет в Ленобласти

Школьный автобус ПАЗ неожиданно пересек полосу встречного движения и съехал в кювет в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, водитель умер за рулем во время движения, что и привело к опасному маневру. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информации пострадавших пока не поступало.