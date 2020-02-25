Школьный автобус съехал через встречку в кювет в Ленобласти
По предварительной информации, водитель транспортного средства скончался за рулем.
Школьный автобус ПАЗ неожиданно пересек полосу встречного движения и съехал в кювет в Лужском районе Ленобласти. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По предварительной информации, водитель умер за рулем во время движения, что и привело к опасному маневру. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Информации пострадавших пока не поступало.
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