В МЧС раскрыли подробности трагедии с детьми, которых унесло в Черное море

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подтвердили, что двух детей действительно унесло в Черное море в поселке Лазаревское недалеко от Сочи.

«Двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в море. Незамедлительно на место были направлены спасатели», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк

По его словам, на данный момент наблюдается сильный шторм: четыре-пять баллов. В связи с этим поиск пропавших открытом море невозможен. Поисково-спасательные работы ведутся на берегу. На месте дежурит скорая помощь. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента трагедии в поселке Лазаревское. Также очевидица в подробностях рассказала, как на ее глазах детей унесло в море.