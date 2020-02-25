В МЧС раскрыли подробности трагедии с детьми, которых унесло в Черное море
ЧП произошло в поселке Лазаревское близ Сочи. На берегу ведутся поиски несовершеннолетних.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подтвердили, что двух детей действительно унесло в Черное море в поселке Лазаревское недалеко от Сочи.
«Двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в море. Незамедлительно на место были направлены спасатели», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк
По его словам, на данный момент наблюдается сильный шторм: четыре-пять баллов. В связи с этим поиск пропавших открытом море невозможен. Поисково-спасательные работы ведутся на берегу. На месте дежурит скорая помощь. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента трагедии в поселке Лазаревское. Также очевидица в подробностях рассказала, как на ее глазах детей унесло в море.
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