В Сочи готовятся применить авиацию для поиска детей, унесенных волной в море
ЧП произошло в поселке Лазаревское вечером во вторник. Всю ночь на море наблюдается пятибалльный шторм.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии — видео
К каким знакам зодиака успех придет только во второй половине жизни?
Фото, видео: www.globallookpress.com © Richard Dorn, 5-tv.ru
На побережье Черного моря в эти минуты продолжаются поиски двух школьников, которых накануне при попытке перейти реку унесло мощной волной. Мать одного из мальчиков опознала ребенка на фотографиях, снятых очевидцами. Вместе с волонтерами и спасателями женщина всю ночь дежурит на берегу.
«Вот этот мальчик был, и еще мой сын был. Они вдвоем. Говорят, что друг. Племянница говорит, что они давно дружат. Я его в первый раз увидела», — рассказала мама одного из детей.
Очевидцы сняли кадры, как подростки попытались перейти реку в том месте, где она впадает в море, но их сбила с ног сильная волна. Поисковая операция продолжается уже более десяти часов. Как сообщают в МЧС, привлечено 140 человек и 17 единиц техники. На помощь спасателям и полицейским съехались десятки неравнодушных местных жителей. В темноте люди прочесывают линию берега.
«Волна, конечно, идет ужасная, и довольно сложно продолжать поиски, темно и ветер, но это невозможно оставить без участия. Это страшно на самом деле, это дети. Прежде всего, дети», — поделилась волонтер Анна Щербакова.
Сейчас на море пятибалльный шторм. Спасатели не исключают, что течением детей могло вынести в открытое море. Уже известно, что ближайшие часы, когда начнет светать к поискам подключат вертолет и несколько дронов. Если штормовой ветер хоть немного стихнет, исследовать берег под водой будут водолазы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК организовал проверку по факту исчезновения детей в Черном море.
Нашли ошибку?