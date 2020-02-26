В Сочи готовятся применить авиацию для поиска детей, унесенных волной в море

На побережье Черного моря в эти минуты продолжаются поиски двух школьников, которых накануне при попытке перейти реку унесло мощной волной. Мать одного из мальчиков опознала ребенка на фотографиях, снятых очевидцами. Вместе с волонтерами и спасателями женщина всю ночь дежурит на берегу.

«Вот этот мальчик был, и еще мой сын был. Они вдвоем. Говорят, что друг. Племянница говорит, что они давно дружат. Я его в первый раз увидела», — рассказала мама одного из детей.

Очевидцы сняли кадры, как подростки попытались перейти реку в том месте, где она впадает в море, но их сбила с ног сильная волна. Поисковая операция продолжается уже более десяти часов. Как сообщают в МЧС, привлечено 140 человек и 17 единиц техники. На помощь спасателям и полицейским съехались десятки неравнодушных местных жителей. В темноте люди прочесывают линию берега.

«Волна, конечно, идет ужасная, и довольно сложно продолжать поиски, темно и ветер, но это невозможно оставить без участия. Это страшно на самом деле, это дети. Прежде всего, дети», — поделилась волонтер Анна Щербакова.

Сейчас на море пятибалльный шторм. Спасатели не исключают, что течением детей могло вынести в открытое море. Уже известно, что ближайшие часы, когда начнет светать к поискам подключат вертолет и несколько дронов. Если штормовой ветер хоть немного стихнет, исследовать берег под водой будут водолазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК организовал проверку по факту исчезновения детей в Черном море.