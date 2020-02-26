Визажисты не спасли: Ирина Шейк вышла на подиум с отекшим лицом
Фанаты предположили, что причиной таких изменений во внешности кумира стали многочисленные вечеринки после показов на миланской Неделе моды.
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Фото, видео: Instagram @irinashayk
34-летняя российская модель Ирина Шейк удивила подписчиков Instagram фотографиями, на которых предстала не в самом «свежем» виде. Манекенщица приняла участие в миланской Неделе моды и выступила на показах таких модных домов, как: Boss, Moschino, Versace и других.
Очевидно плотный график дал о себе знать. Ирина Шейк опубликовала снимки с показа Missoni. На них звезда вышла на подиум с отекшим лицом и припухшими глазами. Фанаты знаменитости предположили, что причиной таких изменений во внешности кумира стала не только беспрерывная работа.
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Дело в том, что Неделя моды в Милане славится своими вечеринками после показов. Российская модель то и дело размещала в соцсети видеоотчеты с ночных увеселительных мероприятий, на которых «зажигала» от души. То модель исполняла «горячий» тверк в мини-платье в окружении одних мужчин, то сексуально изгибалась на дне рождения редактора British Vogue… Подписчики решили «отрезвить» кумира и намекнули в комментариях на ее далеко «не свежий» вид.
«Как зомби на фото!»
«Стареешь!»
«Ты что, болеешь?» — написали фолловеры.
После этого Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой полностью скрыла лицо за темными очками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк прогулялась по подиуму в Милане в образе Марии-Антуанетты.
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