Визажисты не спасли: Ирина Шейк вышла на подиум с отекшим лицом

34-летняя российская модель Ирина Шейк удивила подписчиков Instagram фотографиями, на которых предстала не в самом «свежем» виде. Манекенщица приняла участие в миланской Неделе моды и выступила на показах таких модных домов, как: Boss, Moschino, Versace и других.

Очевидно плотный график дал о себе знать. Ирина Шейк опубликовала снимки с показа Missoni. На них звезда вышла на подиум с отекшим лицом и припухшими глазами. Фанаты знаменитости предположили, что причиной таких изменений во внешности кумира стала не только беспрерывная работа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 23 Фев 2020 в 12:43 PST

Дело в том, что Неделя моды в Милане славится своими вечеринками после показов. Российская модель то и дело размещала в соцсети видеоотчеты с ночных увеселительных мероприятий, на которых «зажигала» от души. То модель исполняла «горячий» тверк в мини-платье в окружении одних мужчин, то сексуально изгибалась на дне рождения редактора British Vogue… Подписчики решили «отрезвить» кумира и намекнули в комментариях на ее далеко «не свежий» вид.

«Как зомби на фото!»

«Стареешь!»

«Ты что, болеешь?» — написали фолловеры.

После этого Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой полностью скрыла лицо за темными очками.

Instagram @irinashayk

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк прогулялась по подиуму в Милане в образе Марии-Антуанетты.