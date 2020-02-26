Хорватия решила защититься от коронавируса мобильными медпунктами на границе

На границе Хорватии и Словении появились мобильные медицинские пункты. Таким образом в Загребе решили обезопасить хорватов от коронавируса.

Тысячи рабочих ежедневно пересекают границу, чтобы попасть в Италию, которая с недавних пор стала Европейским эпицентром вспышки новой инфекции. Больше 300 заболевших, 11 человек скончались.

В Иране с коронавирусом борются по-старинке. В стране резко вырос спрос на маски и дезинфицирующие средства. Люди жалуются, что найти их в аптеках практически невозможно.

А в российских магазинах неожиданно подорожал чеснок. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла почти на 40%. Ранее медики заявили, что у чеснока действительно есть способность стимулировать иммунитет, а значит и от опасной инфекции это достаточно эффективное средство.

Тем временем, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отложить поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Китае, где впервые была обнаружена опасная инфекция по последним данным число зараженных почти достигло 78 тысяч человек. Скончались больше двух с половиной тысяч.

Поддержать врачей и пациентов Китая решили маленькие жители Владивостока. Они отправили в больницы Поднебесной больше трехсот рисунков и поделок. Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь выразил огромную благодарность юным россиянам.