Хорватия решила защититься от коронавируса мобильными медпунктами на границе
Тысячи рабочих из Восточной Европы ежедневно пересекают границу, чтобы попасть в Италию, которая с недавних пор стала Европейским эпицентром вспышки новой инфекции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
На границе Хорватии и Словении появились мобильные медицинские пункты. Таким образом в Загребе решили обезопасить хорватов от коронавируса.
Тысячи рабочих ежедневно пересекают границу, чтобы попасть в Италию, которая с недавних пор стала Европейским эпицентром вспышки новой инфекции. Больше 300 заболевших, 11 человек скончались.
В Иране с коронавирусом борются по-старинке. В стране резко вырос спрос на маски и дезинфицирующие средства. Люди жалуются, что найти их в аптеках практически невозможно.
А в российских магазинах неожиданно подорожал чеснок. По сравнению с прошлым годом его стоимость выросла почти на 40%. Ранее медики заявили, что у чеснока действительно есть способность стимулировать иммунитет, а значит и от опасной инфекции это достаточно эффективное средство.
Тем временем, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отложить поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Китае, где впервые была обнаружена опасная инфекция по последним данным число зараженных почти достигло 78 тысяч человек. Скончались больше двух с половиной тысяч.
Поддержать врачей и пациентов Китая решили маленькие жители Владивостока. Они отправили в больницы Поднебесной больше трехсот рисунков и поделок. Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь выразил огромную благодарность юным россиянам.
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