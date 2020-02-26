Бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено новое обвинение — в незаконном хранении оружия. Речь идет об обрезе малокалиберной винтовки ТОЗ-17, который обнаружили в квартире историка. Предварительно, именно из него могла быть убита аспирантка Анастасия Ещенко. Ситуацию прокомментировал адвокат обвиняемого, Александр Почуев, пишет ТАСС.

«Мой подзащитный не спорит с этим. Он сам добровольно выдал обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», — утверждает правозащитник.

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан правоохранителями в ноябре прошлого года. В рюкзаке бывшего преподавателя обнаружили человеческие останки. Позже в квартире историка нашли расчлененное тело 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. В результате проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено — обвиняемый полностью вменяем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов дописал книгу об их любви.