СК опубликовал видео из ульяновской школы, где ученик напал с ножом на педагога

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 26 февраля в Заволжском районе города.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jiri Hubatka, 5-tv.ru

Следственный комитет РФ опубликовал видео, снятое в классе ульяновской школы, где 15-летний подросток напал с ножом на учителя алгебры.

На кадрах видно, как на месте происшествия проходят следственные действия. В кабинете под партой на полу лежит предполагаемое орудие преступления, которое мог использовать подозреваемый.

На данный момент известно, что пострадавшую учительницу прооперировали. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Школьник задержан. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры побега школьника после удара учительницы ножом в Ульяновске.

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