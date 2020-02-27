Кейт Миддлтон пришла на стадион в дешевой одежде из масс-маркета
Герцогиня Кембриджская приняла участие в спортивных состязаниях на олимпийском стадионе в Лондоне.
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Фото, видео: Yui Mok/Pool via REUTERS
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала участницей спортивных соревнований на олимпийском стадионе в Лондоне. На публике королевская особа появилась в дешевом наряде из масс-маркета, сообщает The Sun.
В рамках мероприятия организации SportsAid супруга принца Уильяма пообщалась с юными спортсменами и поучаствовала в соревнованиях: она попробовала свои силы в тхэквондо и беге. На опубликованных кадрах Миддлтон запечатлена в зеленых брюках-кюлотах от Zara за шесть фунтов и джемпере того же цвета.
В качестве обуви Кейт выбрала белые кроссовки марки Marks & Spencer стоимостью 29,5 фунтов. Также ее образ дополнили изумрудные серьги от британского ювелирного дома и кулон.
С 2013 года Кейт Миддлтон — покровитель фонда SportsAid. Благодаря этой программе дети из необеспеченных семей могут осуществить свои мечты и профессионально заниматься спортом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Кейт Миддлтон не уйдет из королевской семьи вслед за Меган Маркл.
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