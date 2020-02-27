Кейт Миддлтон пришла на стадион в дешевой одежде из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала участницей спортивных соревнований на олимпийском стадионе в Лондоне. На публике королевская особа появилась в дешевом наряде из масс-маркета, сообщает The Sun.

В рамках мероприятия организации SportsAid супруга принца Уильяма пообщалась с юными спортсменами и поучаствовала в соревнованиях: она попробовала свои силы в тхэквондо и беге. На опубликованных кадрах Миддлтон запечатлена в зеленых брюках-кюлотах от Zara за шесть фунтов и джемпере того же цвета.

В качестве обуви Кейт выбрала белые кроссовки марки Marks & Spencer стоимостью 29,5 фунтов. Также ее образ дополнили изумрудные серьги от британского ювелирного дома и кулон.

С 2013 года Кейт Миддлтон — покровитель фонда SportsAid. Благодаря этой программе дети из необеспеченных семей могут осуществить свои мечты и профессионально заниматься спортом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Кейт Миддлтон не уйдет из королевской семьи вслед за Меган Маркл.