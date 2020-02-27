США игнорируют предложения о моратории размещения РСМД, заявил Небензя
Российский постпред при ООН сообщил, что США и их союзниками игнорируют предложения России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © SHAWN THEW, 5-tv.ru
США и их союзники игнорируют предложение нашей страны о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.
Он подчеркнул, что сразу же после одностороннего выхода Вашингтона из договора РСМД начались масштабные испытания американских систем, ранее запрещенных соглашением. Эти действия только подтверждают, что все обвинения в нарушении данного договора Москвой — безосновательны.
Также Василий Небензя призвал Штаты как можно скорее определиться с позицией по другому важному документу — о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он истекает уже в феврале следующего года. Владимир Путин предложил его продлить без каких-либо условий. Но Вашингтон ответ до сих пор не дал.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в конце декабря Трамп подписал оборонный бюджет США с расходами на «противодействие России».
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