Трамп подписал оборонный бюджет США с расходами на «противодействие России»

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, в котором предусмотрены расходы на «противодействие России». Церемонию подписания документа транслировал Fox News.

Минобороны США получит в 2020 году 738 миллиардов долларов. Годом ранее ведомству выделили 716 миллиардов. Как и в 2019 году, новый оборонный бюджет предполагает не только финансирование Пентагона, но и реализацию политических решений.

Санкции против «Северного потока — 2» и Турецкого потока»

В бюджете есть пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов в рамках проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» на глубине более 30 метров.

Ограничения также будут касаться «иностранных лиц», которые продавали или сдавали в аренду такие суда для реализации проектов. Заодно санкции предусмотрены для судов-участников в преемственных проектах.

ДРСМД и СНВ-3

В течение 120 дней после подписания оборонного бюджета в конгресс США должны поступить доклады о ситуации в сфере контроля за ядерными вооружениями. В частности, оценка угроз в случае неограниченного размещения Россией ракет средней и меньшей дальности. В докладах должно быть упомянуто, какие технологии и программы нужны для противодействия этому.

Если Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен, то парламентарии должны получить еще один доклад. До 5 апреля 2021 года должен быть представлен план, описывающий порядок изменения ядерных сил США под новые условия.

Договор об отрытом небе и Турция

Оборонный бюджет также запрещает Минобороны США расходовать деньги на выход из Договора открытого неба. При этом есть два исключения: если Россия нарушит его условия или откажется вернуться в их рамки.

Наконец, Трамп запретил передавать Турции американские истребители F-35. Причиной стала закупка Анкарой российских систем С-400. Ограничения будут сняты, если Турция откажется от зенитно-ракетных комплексов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подрядчик «Северного потока — 2» приостановил строительство из-за угроз США.