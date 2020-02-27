В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

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Василий Заика
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В качестве жертв злоумышленники выбирают преимущественно людей преклонного возраста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ingo Kuzia

В Центробанке РФ рассказали о новой схеме мошенничества — «такси от банка», направленной на похищение денег со счетов россиян, сообщают «Известия».

Отмечается, что злоумышленники выбирают в качестве жертв преимущественно людей преклонного возраста, у которых не подключена услуга «мобильный банк». Аферисты звонят клиентам финансовых организаций и убеждают, что со счета якобы кто-то пытался списать средства.

Для обеспечения безопасности накоплений гражданам рекомендуют срочно перевести деньги в ближайшем банкомате на указанные злоумышленниками счета. С этой целью банк якобы предоставляет клиенту трансфер до терминала. Такси, заказанное через обычный сервис, довозит держателя средств до терминала, где тот осуществляет перевод аферистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у московской уборщицы украли более миллиона рублей с банковской карты.

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