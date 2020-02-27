«Простила за все»: Степаненко молится о Петросяне после развода

Елена Степаненко рассказала об отношениях с Евгением Петросяна после развода. В интервью изданию Wday артистка призналась, что после разрыва их общение с комиком не оборвалось. Они обсуждают имущественные вопросы и встречаются с бывшим мужем. Например, недавно он приходил в квартиру своей экс-супруги и забирал личные вещи.

«Он приходил, забрал все свои личные вещи из квартиры, рукописи, все, что ему нужно, все забрал. Также регулярно приходит его сотрудник Денис и забирает кассеты, которые требуются для его передач. Поэтому то, что пишут в прессе, что я его не пускаю в квартиру, это неправда», — отметила юмористка.

Степаненко призналась, что простила Петросяна «совершенно за все». Она не держит зла на бывшего супруга и даже продолжает молиться о нем в церкви.

«Как было, так и есть: в моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений», — призналась артистка.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом. Однако до сих пор супруги продолжают решать имущественные вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Евгения Петросяна называет Елену Степаненко мамой.