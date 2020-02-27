Анне Вески рассказала о пережитом рукоприкладстве мужа, разводе и новой любви

Свое 64-летие Анне Вески отпразднует концертом в родной Эстонии. По случаю дня рождения певица вспомнила наиболее значимые моменты собственной жизни, пишет «СтарХит».

С детства Анне Ваарман (девичья фамилия певицы — Прим.ред.) увлекалась творчеством, ходила в музыкальную школу, выступала в ансамбле. При этом она не думала о карьере артистки и считала эту профессию несерьезной. Девушка поступила в политехнический, где встретила будущего мужа Яака Вески. При нем она работала вокалисткой в ВИА «Мобиле» и «Витамин». Они расписались на последнем курсе института.

Вскоре девушку заметили и пригласили в филармонию. Популярность Вески быстро росла, чему способствовал и супруг. Он сочинил для нее первые шлягеры, включая «Королеву роз». От выступлений в эстонской филармонии артистка дошла до гастролей по СССР и международных фестивалей. «Позади крутой поворот», «Возьми меня с собой», «Остров любви» — композиции в исполнении Вески становились хитами.

Впоследствии поэт-песенник пожалел о вкладе в творчество жены. Яак хотел, чтобы она оставалась в родной Эстонии, а не разъезжала по другим странам. Вокалистка же мечтала о мировой славе, ее творческие амбиции стали главной причиной семейных дрязг. Автор шлягеров часто выпивал, скандалил с певицей, а в порыве ярости поднимал на нее руку.

Агрессию избранника звезда терпела три года. Не раз хотела развестись, но поддавалась на уговоры супруга. Пока не встретила новую любовь — администратора Бенно Бельчикова. У романтичного Бенно не было ничего общего с несдержанным Яаком. После развода с первым мужем Анне вышла замуж за возлюбленного.

Как и Вески, Бельчиков пережил развод, и у него тоже росла дочь от первого брака. В момент объединения семей наследнице певицы по имени Керли было три года. Бенно бросил прошлую работу и стал директором Анне Вески. При нем она достигла пика славы, превратилась в народную любимицу.

Бывший муж так и не смирился с расставанием, хотя и женился повторно. Он умер в 37 лет, расшатав здоровье на почве алкоголизма.

Сегодня певица живет с Бельчиковым в собственном доме на окраине Таллина, по выходным видится с внуками и не перестает давать концерты.

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