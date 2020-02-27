Режиссер «Звездных войн» рассказал о запрете кинозлодеям использовать iPhone

Американский кинорежиссер Райан Джонсон заявил, что Apple следит за тем, чтобы кинозлодеи в фильмах не пользовались iPhone. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам режиссера, в кинематографе есть некое правило, согласно которому отрицательные персонажи не должны попадать в кадр с продукцией Apple в руке.

«В Apple разрешают пользоваться iPhone в кино, но плохим ребятам нельзя попадать в кадр с iPhone, что имеет важное значение, если вы когда-либо смотрели детективы», — поделился кинематографист.

По мнению CNBC, это естественная забота производителей об имидже своей продукции, ведь и производители прохладительных напитков негативно реагируют, когда персонажи выбрасывают бутылки их брендов в мусорное ведро.

Кроме того, телеканал обратил внимание на то, что герои фильма Джонсона «Достать ножи», пользуются смартфонами этой компании, кроме одного персонажа. Злодей, роль которого сыграл Крис Эванс, действительно ни разу не замечен в кадре с iPhone.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа дата выхода и цена самого дешевого iPhone.