Расстрелы на Майдане начались с огня по силовикам —новые детали кровавых событий

Сотрудники украинских правоохранительных органов стали первыми жертвами кровопролитных событий на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом свидетельствуют материалы экспертизы по делу о расстреле и список погибших силовиков спецподразделения МВД Украины «Беркута», опубликованных изданием «Страна.ua».

В результате протестов в центре Киева были огнестрельные ранения получили более 200 полицейских, еще 13 — убиты. Как удалось выяснить в ходе расследования, трое первых стражей порядка погибли в промежутке с 08:10 до 08:20. В то время как первые майдановцы в этот день были расстреляны после девяти утра.

Как отмечает издание, данные полностью совпадают с материалами следствия в деле по одному из стрелков. В них говорится, что майдановцы открыли огонь по правоохранителям, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовые беспорядки, сорвав тем самым перемирие, о котором 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция. 20 февраля в Киев должны были прибыть министры иностранных дел Франции, Германии и Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Порошенко уклонился от ответа на вопрос, почему на своей странице в Facebook он указал неверное количество жертв акции протеста на Майдане в феврале 2014 года.