Ураган «Юлия» пронесся по Крымскому полуострову

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До 28 февраля на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Крыму подсчитывают ущерб от урагана «Юлия». Сильный ветер сорвал крышу со здания научно-исследовательского института в Симферополе.

Конструкция площадью 600 квадратных метров при падении повредила десяток припаркованных автомобилей. Чудом никто не пострадал. До 28 февраля на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

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