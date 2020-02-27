Ураган «Юлия» пронесся по Крымскому полуострову
До 28 февраля на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru
В Крыму подсчитывают ущерб от урагана «Юлия». Сильный ветер сорвал крышу со здания научно-исследовательского института в Симферополе.
Конструкция площадью 600 квадратных метров при падении повредила десяток припаркованных автомобилей. Чудом никто не пострадал. До 28 февраля на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
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