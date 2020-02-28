Бывший российский фигурист пожаловался на отсутствие денег

Фигурист Иван Ригини рассказал, почему на фигурном катании невозможно заработать. По его словам, в этом популярном виде спорта есть все кроме коммерции.

«В фигурном катании, если рассуждать глобально, фактически нет возможности нормально зарабатывать, нет спонсорства. Не может же спортсмен выйти на чемпионат мира с нашитым на костюм логотипом Nike? И получается, что, несмотря на всю популярность фигурного катания, в нем нет главного — коммерции», — высказался спортсмен.

Иван Ригини рассказал, что в настоящий момент чемпион мира по фигурному катанию получает за победу награду в 50 тысяч долларов. Вот только деньги эти практически не оседают в кармане спортсменов.

«Отдал 10—15% стране, проводящей соревнования, 30—40% своему тренерскому составу, еще какой-то процент федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил», — цитирует фигуриста RT.

Спортсмен добавил, что сейчас все фигурное катание «живет» за счет одного-единственного спонсора из Японии.

«Соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь», — заявил Ригини.

Иван Ригини — 28-летний фигурист, выступающий в одиночном катании, до 2013 года проживавший в России. После этого спортсмен переехал в Италию. Является двукратным чемпионом РФ среди юниоров и четырехкратным чемпионом Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская спортсменка рассекретила размер доходов фигуристов и тренеров.