Бывший российский фигурист пожаловался на отсутствие денег
28-летний Иван Ригини считает, что в фигурном катании просто невозможно заработать из-за отсутствия спонсоров.
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Фото, видео: ВКонтакте @Ivan Righini
Фигурист Иван Ригини рассказал, почему на фигурном катании невозможно заработать. По его словам, в этом популярном виде спорта есть все кроме коммерции.
«В фигурном катании, если рассуждать глобально, фактически нет возможности нормально зарабатывать, нет спонсорства. Не может же спортсмен выйти на чемпионат мира с нашитым на костюм логотипом Nike? И получается, что, несмотря на всю популярность фигурного катания, в нем нет главного — коммерции», — высказался спортсмен.
Иван Ригини рассказал, что в настоящий момент чемпион мира по фигурному катанию получает за победу награду в 50 тысяч долларов. Вот только деньги эти практически не оседают в кармане спортсменов.
«Отдал 10—15% стране, проводящей соревнования, 30—40% своему тренерскому составу, еще какой-то процент федерации и заплатил налоги, то, считай, вообще ничего не получил», — цитирует фигуриста RT.
Спортсмен добавил, что сейчас все фигурное катание «живет» за счет одного-единственного спонсора из Японии.
«Соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь», — заявил Ригини.
Иван Ригини — 28-летний фигурист, выступающий в одиночном катании, до 2013 года проживавший в России. После этого спортсмен переехал в Италию. Является двукратным чемпионом РФ среди юниоров и четырехкратным чемпионом Италии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская спортсменка рассекретила размер доходов фигуристов и тренеров.
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