Бабушка мальчика, который попросил Путина помочь ему вернуться из детдома, рассказала о внуке
Женщина утверждает, что после ее смерти сироту хотят «положить в дурку».
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Фото, видео: 5-tv.ru
Бабушка мальчика Миши, который накануне обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться в семью из детдома, прокомментировала произошедшее. Елена Тимофеева рассказала, почему, по ее мнению, органы опеки заинтересовались ребенком.
«У него две квартиры! Понимаете, или нет? А я подохну, как они считают, не сегодня, завтра. А его в дурку положить. Они решили так сделать», — заявила родственница сироты.
Она рассказала, что одна из чиновниц пришла к ним в дом, «сморщилась на иконы» и сделала мальчику странный подарок.
«Ну, вот вашему ребенку дарят скелеты, гробы — вам понравится? Она сделала этот новогодний подарок. Я сказала: «Подобные сюрпризы, вы их у себя складируйте!» — вспоминает женщина.
По словам бабушки осиротевшего мальчика, сотрудники органов опеки настраивали ее против внука.
«Говорили: „Вы будете рады, что он ушел от вас. Он же бандит! Он вам все врет. Говорит, что пойдет гулять, а сам идет в банду», — процитировала бабушка слова чиновников.
Елена Тимофеева рассказала, что родители мальчика умерли несколько лет назад. Папа — в 2014-м от полученных травм, а мама в 2015 году из-за кровоизлияния в мозг.
«Он пошел ночью, его сильно избили, рука не восстановилась. Куда пошел — не знаю. Может, за водкой. Папинька модный был. Если были деньги были — уезжал. Мама сломала руку. Зубной техник она была. Пошла работать, где придется. После этого микроинсульт и кровоизлияние в мозг», — сообщила бабушка ребенка.
Она рассказала, что мальчик пережил чудовищную ситуацию — какое-то время он находился в помещении вместе со своей мертвой матерью.
«Больше всего на свете он любил папу. Он не любил мать. Она умерла, он ее закрывал, она фиолетовая была. Они были двое дома. И вот он с трупом просидел», — сказала женщина.
Тимофеева утверждает, что часто посещает сироту в детдоме. Она поделились — с внуком у нее очень хорошие отношения.
«Очень развитый парень. Он в школу ходил как принц Уэльский. Сейчас какой-то „самоделкин-цирюльник“ его обкорнал. Он каждый день плачет: „Если ты умрешь, я буду один на целом свете!“ — У нас есть родственники, но мы не общаемся», — призналась она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мальчик, который попросил президента РФ Владимира Путина о помощи в возвращении из детского дома к бабушке, начнет жить с ней, как только это станет возможно. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
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