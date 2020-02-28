«Парень в малине!» — Дмитрий Маликов показал занятия двухлетнего сына балетом
50-летний певец гордо заявил, что мальчик — «весь в отца».
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @dmitriy_malikov
Российский певец Дмитрий Маликов опубликовал в Instagram видео, на котором его двухлетний сын Марк занимается балетом. На кадрах маленький белокурый мальчик выполняет задания преподавателя в окружении одних девочек, одетых в милые балетные пачки.
«Парень в малине! Весь в отца. Далеко пойдет», — гордо подписал пост знаменитость.
Поклонники 50-летнего Дмитрия Маликова умилились опубликованным кадрам с сыном кумира. Фанатов позабавило, как маленький Марк ведет себя на занятиях по балету.
«Парень еще не понимает своего счастья!»
«Девчонки-то все как на подбор!»
«Как и папа в цветнике красивых девочек. Есть с кого пример брать»;
«Еще пару занятий и вся „малина“ за ним толпой бегать будет», — написали фолловеры.
Дмитрий Маликов является отцом еще двух детей: 20-летней Стефании и 34-летней Ольги. Они родились в браке исполнителя и 57-летней Елены Маликовой. Пара сыграла свадьбу в 2000 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Маликов отказывается от работы ради сына.
Нашли ошибку?