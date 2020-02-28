Российский певец Дмитрий Маликов опубликовал в Instagram видео, на котором его двухлетний сын Марк занимается балетом. На кадрах маленький белокурый мальчик выполняет задания преподавателя в окружении одних девочек, одетых в милые балетные пачки.

«Парень в малине! Весь в отца. Далеко пойдет», — гордо подписал пост знаменитость.

Поклонники 50-летнего Дмитрия Маликова умилились опубликованным кадрам с сыном кумира. Фанатов позабавило, как маленький Марк ведет себя на занятиях по балету.

«Парень еще не понимает своего счастья!»

«Девчонки-то все как на подбор!»

«Как и папа в цветнике красивых девочек. Есть с кого пример брать»;

«Еще пару занятий и вся „малина“ за ним толпой бегать будет», — написали фолловеры.

Дмитрий Маликов является отцом еще двух детей: 20-летней Стефании и 34-летней Ольги. Они родились в браке исполнителя и 57-летней Елены Маликовой. Пара сыграла свадьбу в 2000 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Маликов отказывается от работы ради сына.