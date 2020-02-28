Китайский эсминец в Тихом океане направил лазер на самолет-разведчик США

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик Р-8А Poseidon Военно-морских сил США в Тихом океане. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВМС США, инцидент произошел 17 февраля на расстоянии 611,5 километра к западу от острова Гуам. В это время американский авиалайнер патрулировал пространство над международными водами океана

Отмечается, что лазер не был виден невооруженным глазом, однако его зафиксировал датчик на борту воздушного судна.

Вашингтон утверждает, что P-8 Poseidon находился в международном воздушном пространстве в соответствии с действующими нормами. В то же время эсминец, согласно сообщению ВМС США, мог нанести ощутимый ущерб летным экипажам и морякам. Соединенные Штаты назвали действия корабля небезопасными и нарушающими международные договоренности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Военно-морские силы США объяснили причины захода ракетного эсминца USS Ross в Черное море. Корабль был там замечен 23 февраля в 18.30.