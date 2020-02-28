Органы соцзащиты Москвы помогут оформить опеку над мальчиком, попросившим у Путина поддержки

Московские органы социальной защиты окажут помощь в оформлении опеки бабушке мальчика, оказавшегося в детском доме. Публикация об этом появилась на сайте ведомства после случайной встречи Владимира Путина и Миши Тимофеева в тематическом парке «Остров мечты».

Мальчик попросил президента помочь ему вернуться домой. Теперь специалисты делают все возможное, чтобы эта мечта осуществилась. Бабушка уже три месяца пытается оформить опеку над родным внуком. Мальчик попал в детский дом после того, как умерли оба его родителя. Но вместо бабушкиной опеки органы соц защиты почему-то предпочли отправить ребенка в социальное учреждение.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью бабушки мальчика, которая рассказала свою версию событий.