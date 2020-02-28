Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Беловой

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала Маша Белова.

Девочка сражается сразу с двумя редкими заболеваниями. У нее врожденный порок сердца и поражение сосудов. Несмотря на все усилия врачей, состояние Маши ухудшается. Ей срочно требуется операция на сердце.

За такой сложный случай готовы взяться только немецкие кардиохирурги. Но лечение в Берлинской клинике стоит более двух миллионов рублей.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Детские сердца» пять миллионов 688 тысяч 873 рубля. Спасибо вам.