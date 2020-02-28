Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
По словам министра обороны РФ, растет доля современного вооружения на Северном флоте РФ, а также совершенствуется система противовоздушной обороны российской Арктики.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сообщил о продолжении испытаний новейшего гиперзвукового оружия. По словам главы ведомства, проделанная работа позволит «качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России». Соответствующее заявление министр сделал на заседании коллегии ведомства, в ходе которого рассматривалось выполнение плана деятельности Северного флота на 2019–2025 годы.
Говоря о перспективах, Шойгу отметил, что уже в ближайшее время Северный флот получит атомный ракетный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал Касатонов», а до конца года в его состав также войдет шесть кораблей, подводных лодок и катеров.
«Растет доля современного вооружения на флоте. В этом году планируется получение шести надводных кораблей и подводных лодок и катеров. В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер „Князь Владимир“ и фрегат „Адмирал Касатонов“, которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях», — подчеркнул министр обороны.
Также в ходе заседания были затронуты вопросы, касаемые противовоздушной обороны российской Арктики. По словам главы военного ведомства, работа по данному направлению совершенствуется.
«Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. <…>
Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе», — подчеркнул Шойгу.
Он добавил, что в Арктической зоне было открыто более 30 новых географических объектов, а также собран важный материал, имеющий историческое значение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу провел коллегию Министерства обороны РФ.
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