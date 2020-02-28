Экс-участницу «Дома-2» Ксению Кижаеву избили в Подмосковье

Бывшая участница шоу «Дом-2» Ксения Кижаева обратилась за медицинской помощью в Центральную городскую больницу в подмосковном Звенигороде. Как отмечает KP.RU, на лице светской львицы были следы побоев. Как удалось выяснить врачам в беседе с 23-летней девушкой, на нее поднял руку ее возлюбленный, с которым она жила в одной квартире.

Обследовав пациентку, врачи диагностировали у нее подкожные гематомы обеих глазничных областей. По заключению специалистов, Кижаева находилась в состоянии алкогольного опьянения.

После обращения Ксении за медицинской помощью врачи сообщили о побоях в полицию. По факту инцидента проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Дома-2» Татьяну Африкантову увезли на скорой со съемок шоу.