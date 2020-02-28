Стало известно, как Курникова назвала новорожденную дочь от Иглесиаса

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Валентин Черников
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Певец остался доволен немного необычным именем, которое выбрала для наследницы российская теннисистка.

Фото: Instagram @annakournikova

Новорожденная дочь Анны Курникова и Энрике Иглесиаса получила несуществующее русское имя, передает «Лента.ру». По словам испанского артиста, девушку назвали Машей. Однако у этого имени нет полного варианта — Мария. Тем не менее, певец остался доволен выбором супруги-теннисистки.

Иглесиас добавил, что с помощью жены учит русский язык и уже может на нем изъясняться. Дома семейная пара говорит на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Звезда надеется, что их совместные дети овладеют всеми тремя и смогут приобщиться к разным культурам.

Дочь спортсменки и певца появилась на свет 30 января и стала третьим по счету ребенком пары. В конце 2017 года у них родились близнецы Николас и Люси.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курникова и Иглесиас показали первые фото новорожденной дочки.

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