Дипведомства РФ взяты под усиленную охрану в Турции

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Кроме того, в связи с резким обострением ситуации вокруг Сирии в Средиземное море из Севастополя направлены фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Depo Photos, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Вокруг Сирии резко обострилась ситуация. Турция обстреливает соседнюю страну и грозит возмездием за гибель своих военных в Идлибе. Причем, возлагает вину за случившееся и на Россию. Наши дипломатические ведомства в Турции взяты под усиленную охрану. В Средиземное море из Севастополя направлены фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр».

Генеральный секретарь ООН призвал немедленно прекратить огонь в Идлибе. Все подробности у корреспондента Георгия Гривенного. Подробности в репортаже.

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