В Роспотребнадзоре рассказали об опасностях, подстерегающих офисных работников

В Роспотребнадзоре рассказали, каким опасным заболеваниям могут подвергнуться работники офисов. Этим людям вряд ли грозит производственная травма, однако с каждым годом для них возрастает вероятность «заработать» действительно серьезные диагнозы.

«Труд офисных работников отличается высокой нагрузкой на органы зрения, локальное напряжение одних и тех же групп мышц, длительным поддержанием малоподвижных и вынужденных рабочих поз сидя», — сообщили на официальном сайте ведомства.

Из-за долгого сидения за компьютером появляются серьезные проблемы со зрением. Возможно развитие синдрома сухого глаза. Когда при большом напряжении глаз человек реже моргает, и роговица не подвергается должному увлажнению.

Из-за неудобного положения рук у работника офиса может развиться синдром запястного канала. В Роспотребнадзоре назвали главные симптомы заболевания: онемение рук, боли в ладонях и покалывание.

Кроме того, неудобные позы, в которых люди находятся на работе, могут привести остеохондрозу, остеоартрозу, пояснично-крестовому или шейно-грудному радикулиту. Малоподвижный образ жизни может стать причиной ожирения у работника. Все эти проблемы естественным образом отразятся на качестве работы служащего, уверены эксперты.

«При неправильно организованном режиме труда и отдыха сотрудников офиса может развиваться переутомление, которое сопровождается резким падением производительности и эффективности труда», — добавили в Роспотребнадзоре.

В качестве профилактики, помимо обеденного времени, предлагается устраивать по 2-3 перерыва в рабочий день продолжительностью 15 минут. Это время следует посвятить гимнастике и любой другой небольшой физической нагрузке.

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