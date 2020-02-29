Роспотребнадзор призвал граждан РФ по возможности отказаться от поездок за рубеж

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам по профилактике коронавирусной инфекции. Чтобы предотвратить возможное заражение, руководитель ведомства призвала жителей страны отказаться от поездок за границу. Она напомнила, что случаи заболевания уже зафиксированы в более, чем 40 государствах, что говорит о риске нахождения за рубежом.

«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенным, первое — нужно максимально сократить возможные поездки за рубеж. Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации. Более 40 стран заявили о том, что на их территории диагностировано заболевание, вызванное коронавирусом», — подчеркнула Попова.

Среди других профилактических мер глава Роспотребнадзора назвала ношение медицинской маски, мытье рук и поддержание чистоты вокруг себя.

«Учитывая, что вирус имеет особенности, которые мы сегодня знаем: он какое-то время сохраняется на поверхности, он попадает через слизистые не только при вдыхании, но может попадать и через слизистые глаз, с грязными руками в рот. Поэтому сегодня нужно так же, как и при гриппе, держать чистыми гаджеты вокруг вас и не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы. При посещении массовых мест, при поездках в общественном транспорте лучше носить маску», — отметила Попова.

Она добавила, что в связи со сложившимися обстоятельствами при малейшем недомогании необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, а лучше — вызывать врача на дом. В беседе с ним нужно обязательно сообщить о сроках появления симптомов и поездках за границу, если они были совершены накануне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство решило временно остановить пропуск через границу РФ граждан Ирана.