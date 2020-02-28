Правительство решило временно остановить пропуск через границу РФ граждан Ирана

Правительство нашей страны решило временно остановить пропуск через границу РФ граждан Ирана. Об этом говорится в соответствующем распоряжении. Также отмечается, что с 1 марта будет ограничен въезд иностранцев из Южной Кореи. Виной всему растущее число заболевших новым коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у летевшего в Шанхай через Москву пассажира выявили коронавирус.