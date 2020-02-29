В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
29 февраля 2000 года псковские десантники приняли свой последний бой в Аргунском ущелье.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В этом году исполняется 20 лет со дня вступления псковских десантников в неравный бой с двумя тысячами боевиков в Аргунском ущелье. Из девяноста солдат и офицеров тогда выжили только шестеро. В Следственном комитете РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ.
«В объединенную вооруженную банду под общим руководством Басаева и Хаттаба входило не менее 2000 лиц. Заняв позиции в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, члены банд из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. Нападение осуществлялось с трех сторон и длилось до утра 1 марта», — сообщили на сайте ведомства.
В настоящее время установлена причастность 26 лиц: 14 из них осуждены; пятеро находятся в розыске; двое скончались; еще в отношении пятерых продолжается судебное разбирательство.
«Расследование продолжается и сегодня. На причастность к совершению преступления проверяется более 40 лиц», — сказали в СК РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники погибших бойцов шестой роты рассказали о подвиге десантников в Аргунском ущелье.
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