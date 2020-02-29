«Салон красоты на дому»: Волочкова рассказала об уходе за волосами
Звезда призналась, что доверяет свою прическу только персональному парикмахеру.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова рассказала фолловерам в Instagram, как ухаживает за своими волосами. Звезда призналась, что доверяет уход, лечение и покраску своему личному стилисту по имени Лика, которая по совместительству еще и соседка балерины.
«Очередной салон красоты на дому с Ликой. <…> Мои волосы в надежных руках», — заверила поклонников танцовщица.
Знаменитость поделилась, что ей специалист делает какую-то невероятную процедуру, которая длится уже два часа. Анастасия пообещала показать результат после ее завершения и заверила, что эффект от нее фантастический.
«Супер-мега процедура для волос на дому от моего стилиста соседки Лики. Фантастический эффект!!!» — отметила танцовщица.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова записала видео о сдаче своей «царской» квартиры в аренду.
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