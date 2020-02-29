«Салон красоты на дому»: Волочкова рассказала об уходе за волосами

Анастасия Волочкова рассказала фолловерам в Instagram, как ухаживает за своими волосами. Звезда призналась, что доверяет уход, лечение и покраску своему личному стилисту по имени Лика, которая по совместительству еще и соседка балерины.

«Очередной салон красоты на дому с Ликой. <…> Мои волосы в надежных руках», — заверила поклонников танцовщица.

Instagram @volochkova_art

Знаменитость поделилась, что ей специалист делает какую-то невероятную процедуру, которая длится уже два часа. Анастасия пообещала показать результат после ее завершения и заверила, что эффект от нее фантастический.

«Супер-мега процедура для волос на дому от моего стилиста соседки Лики. Фантастический эффект!!!» — отметила танцовщица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова записала видео о сдаче своей «царской» квартиры в аренду.