«Не дает покоя»: Волочкова записала видео о сдаче своей «царской» квартиры в аренду

Анастасия Волочкова записала для 5-tv.ru видеообращение, в котором прокомментировала новости о сдаче ее квартиры в Санкт-Петербурге за полмиллиона рублей в месяц.

«Мои хорошие, касаемо моей квартиры в Санкт-Петербурге. Я понимаю, что она многим не дает покоя. Действительно, царская квартира, 200 метров квадратных, мастера из Эрмитажа делали там просто невероятный совершенно ремонт. Эта квартира, как и моя московская, подарена мне самым любимым человеком в моей жизни – Сулейманом Керимовым», – начала Волочкова.

После этого она подчеркнула, что не обязана ни перед кем отчитываться о том, сдает или не сдает свою недвижимость в аренду.

«Мои хорошие, живите своей жизнью, что же вы лезете уже в мою душу, в мои тарелки, в мои бокалы, в мою постель, теперь еще в мои квартиры? <…> Если я захочу сдать квартиру, я сделаю это сама лично и точно не вам. А тем людям близким, которым захочу сдать. Если захочу. А не захочу – не буду сдавать», – объяснилась балерина.

Она также попросила всех просто порадоваться за нее. За то, что она счастлива, занимается любимым делом и ежедневно получает от мужчин цветы. По мнению звезды, интерес к ее недвижимости переходит границы дозволенного.

«Уже не доходите, знаете, до какого-то безрассудства и… Вы знаете, должна быть какая-то мера хотя бы разумной позиции человеческой. Я не знаю, как это правильно объяснить. Ну, просто будьте благоразумны и до тупизма не доходите, это моя большая к вам просьба», – заключила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в интернете появилось объявление о сдаче петербургской квартиры Анастасии Волочковой в аренду за полмиллиона рублей в месяц. Несмотря на наличие видео из этой квартиры, сделанного во время осмотра, минувшим днем балерина отрицала, что планирует ее кому-то сдать. В сегодняшнем видеообращении она не подтвердила, но и не опровергла, сдает ли жилье.