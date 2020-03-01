Обрела новое лицо: звезда «Гоголя» Юлия Франц изменилась до неузнаваемости

Российская актриса Юлия Франц, которая запомнилась зрителям по трилогии «Гоголь» благодаря яркой внешности и пухлым губам, сменила имидж. Звезда театра и кино перекрасилась из брюнетки в блондинку.

Решиться на кардинальные перемены артистке было несложно. Как признается сама Юлия, она любит экспериментировать со своей внешностью, сообщает PeopleTalk. В этом же интервью знаменитость отметила, что положительно относится к пластическим операциям, когда хирургическое вмешательство действительно необходимо.

Изменения во внешности Юлия совершила больше полугода назад, однако, судя по ее публикациям в социальной сети, она скучает по своему естественному образу. Знаменитость опубликовала коллаж на своей странице в Instagram, где попросила фанатов выбрать, какой образ им больше нравится. По ответам фолловеров можно сделать вывод, что больше Юлия им нравилась с темными волосами.

Instagram @frantz_julia

«Красоту ничем не испортишь, но брюнетка из Вас нереально шикарная»;

«Брюнеткой вы выглядите эффектнее»;

«Проще конечно опрос в сторис сделать. Думаю, что большинство в любом случае голосует за „брюнетку“», — написали подписчики.

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