Обрела новое лицо: звезда «Гоголя» Юлия Франц изменилась до неузнаваемости
Актриса известна зрителю по фильму «Гоголь» и сериалу «Кухня».
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Фото, видео: Instagram @frantz_julia
Российская актриса Юлия Франц, которая запомнилась зрителям по трилогии «Гоголь» благодаря яркой внешности и пухлым губам, сменила имидж. Звезда театра и кино перекрасилась из брюнетки в блондинку.
Решиться на кардинальные перемены артистке было несложно. Как признается сама Юлия, она любит экспериментировать со своей внешностью, сообщает PeopleTalk. В этом же интервью знаменитость отметила, что положительно относится к пластическим операциям, когда хирургическое вмешательство действительно необходимо.
Изменения во внешности Юлия совершила больше полугода назад, однако, судя по ее публикациям в социальной сети, она скучает по своему естественному образу. Знаменитость опубликовала коллаж на своей странице в Instagram, где попросила фанатов выбрать, какой образ им больше нравится. По ответам фолловеров можно сделать вывод, что больше Юлия им нравилась с темными волосами.
«Красоту ничем не испортишь, но брюнетка из Вас нереально шикарная»;
«Брюнеткой вы выглядите эффектнее»;
«Проще конечно опрос в сторис сделать. Думаю, что большинство в любом случае голосует за „брюнетку“», — написали подписчики.
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