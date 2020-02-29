«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в центральном матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Победителя выявить не удалось, игра завершилась со счетом 0:0. Встреча проходила на «Газпром Арене» в Северной столице.

Одним из основных событий матча стало удаление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в середине первого тайма, он получил вторую желтую карточку и был удален на 24-й минуте. Поводом для этого послужило оскорбление судьи. Хотя сам наставник «железнодорожников» так не считает.

«Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде с второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение. Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Бенедикта Хеведеса ему показали предупреждение», — заявил Семин, как пишет ТАСС.

Тем временем, «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице с 46 очками, «Локомотив» расположился на пятой строчке с 35 баллами.

Следующий матч петербургская команда проведет 9 марта дома против «Уфы». «Локомотив» днем ранее сразится с грозненским «Ахматом», с которым 4 марта в четвертьфинале Кубка России на выезде сыграют петербуржцы.

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