Около ста человек, среди них подростки, задержаны в московской кальянной

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Алиса Маркова
Эксклюзив 258

В настоящий момент гостей заведения проверяют на употребление наркотических средств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Lilly, 5-tv.ru

Около ста человек задержаны в столичной кальянной на Кутузовском проспекте. Как стало известно 5-tv.ru, среди задержанных, более 60 человек — несовершеннолетние подростки. Сотрудники полиции в настоящий момент проверяют гостей заведения на употребление наркотических средств.

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