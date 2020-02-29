Около ста человек, среди них подростки, задержаны в московской кальянной
В настоящий момент гостей заведения проверяют на употребление наркотических средств.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Lilly, 5-tv.ru
Около ста человек задержаны в столичной кальянной на Кутузовском проспекте. Как стало известно 5-tv.ru, среди задержанных, более 60 человек — несовершеннолетние подростки. Сотрудники полиции в настоящий момент проверяют гостей заведения на употребление наркотических средств.
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