Около ста человек, среди них подростки, задержаны в московской кальянной

Около ста человек задержаны в столичной кальянной на Кутузовском проспекте. Как стало известно 5-tv.ru, среди задержанных, более 60 человек — несовершеннолетние подростки. Сотрудники полиции в настоящий момент проверяют гостей заведения на употребление наркотических средств.