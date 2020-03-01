Обострение Эрдогана: к чему может привести конфликт в Идлибе?

В Сирии большое обострение. Хотя вернее сказать в Турции. В конце недели арабский регион, казалось, был на грани новой войны. Дело в том, что в провинции Идлиб под огнем сирийских правительственных сил погибли турецкие военные, несколько десятков человек. Анкара ответила артиллерийскими и авиаударами… и тоже с жертвами и разрушениями.

Только фокус в том, что сирийцы били не по туркам, а по наступающим боевикам. А вот откуда среди террористов кадровые турецкие военные — большой вопрос. Дальше интересней — но уже на геополитическом фронте. Тут и пикеты у российского консульства, и шантаж беженцами и много других нервных движений.

Наш коллега Леонид Китрарь прямо из Анкары рассказывает о том, как Турция решила бросить Сирии вызов и что из этого получается?

Это кадры, снятые в первые минуты массированных авиаударов в районе деревни Бехун, это в районе Идлиба. Боевики Хаят Тахрир Ан Шам только начали свою атаку на сирийских военных, как получили по своим позициям массированный авиаудар. Развернуть полноценное наступление им так и не удалось — разбежались по укрытиям. Но вот среди разномастных террористов мелькают хорошо экипированные солдаты — это турецкие офицеры бок о бок с бандитами прячутся от бомб и снарядов.

Сколько боевиков удалось уничтожить не известно, но турки говорят что вместе с террористами погибли 33 их военнослужащих, почти столько же получили ранения. Тут же военное командование Турции нанесло ответный удар — в ход пошли артиллерия, беспилотники и боевые самолеты. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган той же ночью собрал высшее военное руководство страны на экстренное совещание, которое продолжалось шесть часов, а возле нашего консульства в Анкаре начались митинги. И если орудия в Идлибской зоне пока чуть поутихли, то дипломатические турецкие пушки палят вовсю. СМИ пестрят заголовками один ультимативнее другого. А разномастные эксперты грозят чудовищными последствиями, но почему-то для России и всего мира.

В некоторых местах пролив Босфор всего 700 метров шириной. Это самый узкий межконтинентальный пролив в мире. Перекрыть его, конечно не ложно. Но сделать это вряд ли кто-то решится. Это обернется гигантскими проблемами, в том числе экономическими, как для самой Турции так и для всего Черноморского региона.

То Турция собирается приостановить развертывание комплексов с-400, то перекрыть Босфор и Дарданелл, то вообще задействовать ужасную пятую статью устава НАТО, это той, где принцип коллективной обороны и нападение на одного из членов альянса приравнивается к нападению на всех. Но пока российские корабли спокойно заходят в средиземное море, а генеральный секретарь НАТО лишь сбивчиво говорит о солидарности.

«Союзники выражают свои глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в результате вчерашней бомбардировки в Идлибе и выражают свою полную солидарность с Турцией. Мы осуждаем продолжающиеся неизбирательные авиаудары со стороны сирийского режима и России в провинции Идлиб. Я призываю их прекратить свое наступление», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Турция тем временем наносит упреждающий удар уже по Европе из еще одним своим разрушительным оружием — открывает двери миграционных центров, и организованно свозит тысячи беженцев к ближайшим границам.

«Что я буду здесь делать? Здесь ничего нет. Мой ребенок, я сама, мы будем жить в Европе», — говорит миграт Зибах.

Вот люди, на резиновых лодках, укутываются в фольгу, утепляются вещами и берут курс на Грецию. Словно весь регион снова вернулся в злополучный 2015-й. И вот в Греции тоже начались митинги — жители островов Лесбос и Хиос выступают против строительства новых центров для мигрантов. Эксперты уверены, что такой шаг Анкары лишь неприкрытый шантаж.

«Это дополнительный шантаж, дополнительная возможность привлечь внимание к этой ситуации, привлечь внимание в рамках переговоров НАТО, которые будут организованы в ближайшее время. Те же самые страны, которые в Евросоюзе, те же самые страны в НАТО, дополнительный козырь во время этих переговоров на столе. Вот он сейчас его выложил», — объясняет политолог Дмитрий Солонников.

И ведь вопросов для обсуждения действительно много и самый главных из них — что же именно произошло возле деревни Бехун, а точнее, откуда там в зоне деэскалации оказались боевики, которых Анкара обещала сдерживать? Почему они пошли в атаку? И главное — что в одном ряду с ними делали кадровые турецкие военные? У российского Минобороны уже есть четкий ответ.

«Согласно координатам, переданным российскому ЦПВС турецкой стороной подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун «не было и не должно было находиться», — заявили в военном ведомстве.

Район населенного пункта Бехун — это северо-запад Сирии. Последний и единственный регион, где остались недобитки бандформирований и так называемой умеренной оппозиции. Более года назад в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдогана подписали меморандум. В рамках соглашения в этом регионе должна была быть создана демилитаризованная зона глубиной до 20 километров и 12 наблюдательных постов.

«Но что мы получили? Мы получили то, что те квадратные километры, которые находятся под контролем турецких военных в настоящее время выступают центром по формированиям, по базам, по вообще военнослужащим, по тем формированиям, по базам, которые проводят радикальную оппозицию, которые о сих пор сохраняют свои связи с исламским государством, те, которые являются не умеренной оппозицией, как раз частью, с которой воюют официальные сирийские власти», — говорит руководитель центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Более того именно турецкая сторона брала на себя обязательство сдерживать как боевиков так и оппозицию.

«Другое дело, что выполнять эти цели нужно все-таки уже начинать, поскольку полтора года ничего не получалось и в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой Идлибской зоны, сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов», — заявил министр иностранных РФ Сергей Лавров.

Турецкий президент всю пятницу не отходил от телефона. Переговоры с Макроном, Меркель, Столтенбергом, Джонсоном, помощником Трампа, от всех он получил формальные слова поддержки. Но главный звонок состоялся в полдень в Кремль. Пресс-секретарь российского президента позже сообщил что стороны согласились что главная задача сейчас — нормализовать ситуацию в Идлибе, а для этого нужно предпринять дополнительные меры. Какие именно вероятно будут обсуждать в Москве при личной встрече двух лидеров 5 или 6 марта.