Издевательства старшеклассника над мальчиком в школе под Пермью попали на видео

Видео издевательств старшеклассника над мальчиком в школе села Висим Добрянского района под Пермью опубликовано в сети. На кадрах, снятых 27 февраля присутствовавшей при вопиющем инциденте ученицей, видно, как ребенка «заломал» сзади высокий парень. Мальчик дико кричит и просит отпустить его.

В результате старшеклассник убирает руки, и школьник падает на пол спортзала. Из носа ребенка капает кровь. В этот момент подросток просит одну из учениц принести ведро и тряпку, чтобы затереть пятна на полу. Пострадавший школьник встает и пытается дать сдачи, но в ответ получает очередную порцию издевательств и насмешек.

«27 февраля в висимской школе над моим приемным сыном издевались, оскорбляли и унижали. Какое страшное равнодушие. Пожалуйста, воспитывайте своих детей правильно!», — написала в местном паблике в социальной сети ВКонтакте опекун ребенка.

Правоохранительные органы инициировали проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге над шестилетней девочкой издевались родители.