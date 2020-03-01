В России посчитали, в каких регионах заключается больше всего браков
В 2019 году официально женились чаще, чем годом ранее, но в среднем меньше, чем десять лет назад.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Светлана Спирина
В России посчитали количество зарегистрированных в 2019 году браков. Оказалось, что лидирует по количеству свадеб Санкт-Петербург. На тысячу человек здесь приходилось в среднем 8,7 брака. За ним следует Севастополь — 8,4, Камчатка — 7,7, Приморский край и Иркутская область — по 7,3 брака на тысячи человек.
Реже всего женятся в Ингушетии — всего 3,9 официальных свадьбы на тысячу жителей, а также в Ленинградской области — 4,1, в Дагестане и в Северной Осетии — по 4,5.
Всего же по России в 2019 году заключалось в среднем 6,3 брака на тысячу человек. Это на одну десятую больше, чем годом ранее, но существенно меньше, чем десять лет назад: в 2009 году на тысячу жителей приходилось 8,46 брака.
Специалисты объясняют такую статистику уменьшением числа россиян традиционного для вступления в брак возраста — от 25 до 35 лет.
«Последнее самое многочисленное поколение — это поколение конца 80-х. Его сменило малочисленное поколение 90-х годов, и вот это поколение сейчас находится в том возрасте, когда люди традиционно вступают в брак», — пояснил RT заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Ранее 5-tv.ru публиковал данные Росстата об отношении к браку российских мужчин, и какой возраст они считают оптимальным для женитьбы.
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