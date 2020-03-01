Плату за отопление пересмотрят из-за аномально теплой зимы
На пересмотр цен за услугу ЖКХ могут рассчитывать далеко не все россияне.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Известия / Александр Казаков
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.
«На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу (отопление — Прим. ред.) начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам», — отмечает издание.
В Минстрое уточнили, что вся переплата будет учтена при ежегодной корректировке. В ведомстве добавили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны корректировать интенсивность отопления в зависимости от погоды.
О пересмотре платы за отопление ранее уже сообщили власти ряда регионов. Например, в Москве экономия в отдельные месяцы может составить 200 рублей. Из-за теплой зимы в столице израсходовали примерно на 20% меньше тепла и газа, чем обычно.
Как сообщал 5-tv.ru, Санкт-Петербургу теплая зима принесла больше расходов, чем снежная. Так, на уборку города в 2020 году потратили в два раза больше денег, чем в 2019-м.
Нашли ошибку?