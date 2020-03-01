Плату за отопление пересмотрят из-за аномально теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

«На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу (отопление — Прим. ред.) начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам», — отмечает издание.

В Минстрое уточнили, что вся переплата будет учтена при ежегодной корректировке. В ведомстве добавили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны корректировать интенсивность отопления в зависимости от погоды.

О пересмотре платы за отопление ранее уже сообщили власти ряда регионов. Например, в Москве экономия в отдельные месяцы может составить 200 рублей. Из-за теплой зимы в столице израсходовали примерно на 20% меньше тепла и газа, чем обычно.

Как сообщал 5-tv.ru, Санкт-Петербургу теплая зима принесла больше расходов, чем снежная. Так, на уборку города в 2020 году потратили в два раза больше денег, чем в 2019-м.