Теплая зима 2020-го обошлась Петербургу дороже, чем прошлогодняя снежная

Теплая зима 2020 года обошлась Петербургу дороже, чем прошлогодняя снежная. Это следует из актов выполненных работ, которые коммунальщики предъявили Смольному. Затраты на уборку выросли чуть ли не вдвое. Подрядчики объясняют: снега не было, но работа была. Они очищали город от грязи и пыли. Кроме того, власти приобрели дополнительные сотни единиц спецтехники и расширили штат рабочих.

«Затраты на содержание штатных единиц, которых набрали все-таки пришлось городу нести. Безусловно людей набрали в штат, но вот для такого объема работ они не были применены, на больших объемах работ, но они выходят на работу, они работают, по крайней мере с мелким мусором», — заявил эксперт постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Владислав Воронков.

В отличие от Петербурга, на Алтае аномальные снегопады. В сети обсуждают шуточный пост местного блогера, выставившего снег на продажу. Пользователь разместил зимний пейзаж Горно-Алтайска и подписал — «продам много снега, самовывоз». Цена четыре миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптик объяснил, почему глобальное потепление не грозит человечеству.