Теплая зима 2020-го обошлась Петербургу дороже, чем прошлогодняя снежная
На уборку города потратили почти в два раза больше денег.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Теплая зима 2020 года обошлась Петербургу дороже, чем прошлогодняя снежная. Это следует из актов выполненных работ, которые коммунальщики предъявили Смольному. Затраты на уборку выросли чуть ли не вдвое. Подрядчики объясняют: снега не было, но работа была. Они очищали город от грязи и пыли. Кроме того, власти приобрели дополнительные сотни единиц спецтехники и расширили штат рабочих.
«Затраты на содержание штатных единиц, которых набрали все-таки пришлось городу нести. Безусловно людей набрали в штат, но вот для такого объема работ они не были применены, на больших объемах работ, но они выходят на работу, они работают, по крайней мере с мелким мусором», — заявил эксперт постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Владислав Воронков.
В отличие от Петербурга, на Алтае аномальные снегопады. В сети обсуждают шуточный пост местного блогера, выставившего снег на продажу. Пользователь разместил зимний пейзаж Горно-Алтайска и подписал — «продам много снега, самовывоз». Цена четыре миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптик объяснил, почему глобальное потепление не грозит человечеству.
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