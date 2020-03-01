Видео с места, где погибли мужчина с дочерью на Масленице под Москвой
Инцидент произошел во время праздника в городе Электроугли, где проходили катания на внедорожниках.
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Фото, видео: ВКонтакте @noginskgorodok, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места трагедии, как погиб мужчина и его пятилетняя дочь на масленичных гуляниях в Подмосковье.
Инцидент произошел во время празднования Масленицы в городе Электроугли, где проходил фестиваль «Внедорожная масленица 4×4». Во время катания на внедорожниках случилось ЧП: от джипа оторвалась лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину. Она ударила мужчину и его дочь. Они скончались на месте происшествия.
Организаторы мероприятия утверждают, что отец с дочерью нарушили технику безопасности. Они не должны были находиться на территории, не предназначенной для зрителей.
В связи с гибелью мужчины и его дочери проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что организатор гуляний, где погибли двое, заверил, что «скорая» приехала мгновенно.
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