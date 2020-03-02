Таксист уехал со спящим ребенком в машине, высадив его родителей в Подмосковье

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Нюра Незванова
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Правоохранители проверяют информацию о малыше, которого предположительно увез водитель такси.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Таксист скрылся с чужим ребенком в салоне автомобиля в подмосковных Мытищах. Как сообщили очевидцы, водитель высадил родителей ребенка и уехал в неизвестном направлении.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию.

Неизвестно, увез ли ребенка таксист намерено, или просто не заметил спящего малыша.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пенсионер за рулем иномарки сбил восьмилетнего мальчика в Петербурге.

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