Таксист уехал со спящим ребенком в машине, высадив его родителей в Подмосковье
| Нюра Незванова Происшествия 124
Правоохранители проверяют информацию о малыше, которого предположительно увез водитель такси.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Таксист скрылся с чужим ребенком в салоне автомобиля в подмосковных Мытищах. Как сообщили очевидцы, водитель высадил родителей ребенка и уехал в неизвестном направлении.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию.
Неизвестно, увез ли ребенка таксист намерено, или просто не заметил спящего малыша.
Информация уточняется.
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